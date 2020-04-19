В ВОЗ заявили, что тесты на антитела не могут подтвердить наличие иммунитета к коронавирусу

19 Апр 2020 2020-04-19T07:12:24+03:00

В организации считают - не доказательств того, что у большинства населения развился иммунитет к новому заболеванию

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Исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майк Райан усомнился в достоверности тестов, которые определяют иммунитет от коронавируса. Подобные исследования, основанные на определении наличия антител, проводят в разных странах. Но в ВОЗ считают, что даже если в организме человека есть такие антитела, то это не значит, что у него есть иммунитет.

- Доказательств этому нет,- сообщил журналистам Райан. Его слова приводит CNN.

ИСТОЧНИК KP.RU