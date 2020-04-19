В уханьском институте вирусологии ответили на обвинения в создании коронавируса

19 Апр 2020 2020-04-19T10:27:48+03:00

В Китае призывают не доверять публикациям о вирусе, написанным со ссылкой на анонимные источники Фото: REUTERS

В США вновь заговорили, что будут искать, как "коронавирус попал в мир"

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Глава лаборатории из Уханьского института вирусологии Юань Чжимин ответил на обвинения в искусственном создании коронавируса.

Это уже вторая волна обвинений в адрес Китая. Впервые о теории заговора упоминали в январе, когда вирус только начал широко распространяться в КНР. Тогда в стране опровергли все обвинения. Но в апреле намеки возобновились, причем активнее всех оказались американцы. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что американские чиновники проводят «полное расследование» того, как вирус «попал в мир». Американский лидер Дональд Трамп пригрозил китайцам "наказанием", если там "сознательно допустили вспышку".

- Я знаю, что это невозможно,- приводит слова ученого из уханьского института издание Channel NewsAsia. - Как люди, которые проводят вирусные исследования, мы четко знаем, какие исследования проводятся в институте и как институт управляет вирусами и образцами.

Ученый считает, что дело в ассоциациях, которые в такой ситуации появляются: вирус начал распространяться в Ухани, здесь же находится лаборатория P4.

Заведующий лаборатории заявил, что сообщения в «Вашингтон пост» и «Фокс ньюс» ссылаются на анонимные источники, которые утверждали, что вирус случайно вышел из учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU