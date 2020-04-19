2020-04-19T10:27:48+03:00
В мире

В уханьском институте вирусологии ответили на обвинения в создании коронавируса

В США вновь заговорили, что будут искать, как "коронавирус попал в мир"
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Китае призывают не доверять публикациям о вирусе, написанным со ссылкой на анонимные источникиВ Китае призывают не доверять публикациям о вирусе, написанным со ссылкой на анонимные источникиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава лаборатории из Уханьского института вирусологии Юань Чжимин ответил на обвинения в искусственном создании коронавируса.

Это уже вторая волна обвинений в адрес Китая. Впервые о теории заговора упоминали в январе, когда вирус только начал широко распространяться в КНР. Тогда в стране опровергли все обвинения. Но в апреле намеки возобновились, причем активнее всех оказались американцы. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что американские чиновники проводят «полное расследование» того, как вирус «попал в мир». Американский лидер Дональд Трамп пригрозил китайцам "наказанием", если там "сознательно допустили вспышку".

- Я знаю, что это невозможно,- приводит слова ученого из уханьского института издание Channel NewsAsia. - Как люди, которые проводят вирусные исследования, мы четко знаем, какие исследования проводятся в институте и как институт управляет вирусами и образцами.

Ученый считает, что дело в ассоциациях, которые в такой ситуации появляются: вирус начал распространяться в Ухани, здесь же находится лаборатория P4.

Заведующий лаборатории заявил, что сообщения в «Вашингтон пост» и «Фокс ньюс» ссылаются на анонимные источники, которые утверждали, что вирус случайно вышел из учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Росстате посчитали число россиян старше 100 лет
В уханьском институте вирусологии ответили на обвинения в создании коронавируса
Трамп сказал, что не видит причин разногласий с Москвой
Путин заявил о готовых мерах при любом развитии ситуации с коронавирусом
В Германии выпустили приложение для выявления коронавируса дистанционно
Академик РАН спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса
В оперштабе объяснили рост выявляемости коронавируса в России
В Минкомсвязи назвали дату вывозных рейсов из Турции
Назван срок окончания пандемии коронавируса в России при благоприятном сценарии
США предрекли рекордный рост госдолга из-за пандемии коронавируса
Эксперт спрогнозровал изменение привычек туристов после пандемии
National Interest: США не могут отследить российские подлодки класса "Ясень"
В ВОЗ заявили, что тесты на антитела не могут подтвердить наличие иммунитета к коронавирусу
Ученые рассказали, кто из молодых людей в группе риска по коронавирусу
Последние новости на утро 19 апреля 2020: В России отмечают Пасху «на удаленке», а в США хотят наказать Китай за коронавирус
Коронавирус в США, последние новости на 19 апреля 2020: у депортированных гватемальских мигрантов нашли COVID-19
Экс-депутат Верховной рады сомневается, что Украина продолжит существование после пандемии коронавируса
Коронавирус в Италии, последние новости на 19 апреля 2020: число зараженных достигло 175 тысяч
Число новых больных коронавирусом в Южной Корее впервые за 2 месяца составило меньше 10
Коронавирус в Турции, последние новости на 19 апреля 2020: зараженных уже больше 80 тысяч
Мэр итальянского города поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 19 апреля 2020 года составило 1679 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 19 апреля 2020 года составило 3954 человека