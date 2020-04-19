В США прошли массовые митинги против карантина

19 Апр 2020 2020-04-19T15:38:36+03:00

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В некоторых штатах США состоялись массовые протесты с требованием отмены карантинных мер, введенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса

По данным газеты Los Angeles Times демонстрации в городе Хантингтон-Бич в штате Калифорния. На протест вышли более ста человек, которые сравнили распоряжение о самоизоляции с тиранией.

Тем не менее по данным опроса, большинство населения штата (95%) поддерживает карантинные меры. Издание отмечает, что поводом для протестной акции могло стать закрытие городских предприятий.

В свою очередь Fox News сообщает о более масштабных акциях протеста, которые прошли в Кентукки, Огайо, Мэриленде, Мичигане, а также Техасе и Висконсине. При этом среди митингующих были замечены сторонники президента США Дональда Трампа и американского вице-президента Майка Пенса в красных кепках с надписью «Сделай Америку снова великой!».

Напомним, США уже долгое время удерживает лидерство по количеству заражённых и умерших от коронавируса. По последним данным в стране зафиксировано 710 272 случая заражений, 37 175 летальных исхода и 63 510 вздоривших. При этом глава Белого дома считает, что жертвами пандемии станут 60 – 65 тысяч человек. По словам американского лидера, если бы власти бездействовали, число жертв могло бы превысить два миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU