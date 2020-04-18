Трамп ожидает, что в США от коронавируса умрут 60 – 65 тысяч человек

18 Апр 2020 2020-04-18T04:10:42+03:00

По словам американского лидера, если бы власти бездействовали, число жертв могло бы превысить два миллиона

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Выступая на ежедневном брифинге в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что в Соединенных Штатах от коронавируса COVID-19, судя по развитию ситуации с заболеванием, возможно, скончаются от 60 до 65 тысяч человек.

А вот если бы американские власти бездействовали и не приняли никаких мер, по его словам, число жертв могло бы быть гораздо выше – около 2,2 миллиона. Трамп добавил, что минимальная цифра, по оценкам специалистов, составила в таком случае 1,6 миллиона граждан.

«Но мы проделали большую работу», - подчеркнул он.

Президент США отметил, что именно усилия его администрации по борьбе с распространением коронавируса позволили скорректировать ранее озвученные им прогнозы по смертности от заболевания в стране «между 100 тысячами и 220 – 240 тысячами» человек.

«Думаю, мы будем на уровне существенно ниже 100 тысяч. Считаю, что сейчас мы движемся, вероятно, к уровню 60, возможно, 65 тысячи (умерших)», - приводит слова Трампа ТАСС.

Между тем, как писал сайт kp.ru, по информации Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в Штатах, заразились в общей сложности 683786 граждан, умерли 34575 пациентов американских больниц.

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ИСТОЧНИК KP.RU