19 Апр 2020 2020-04-19T22:53:14+03:00

Россия доставила из Китая в Молдавию медицинское имущество для борьбы с коронавирусом Фото: Иван ВИСЛОВ

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По просьбе Молдавии Россия доставила из Китая в Кишинев медицинское имущество для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве оборон России, где утонили, что российский самолет Ан-124 доставил медицинскую помощь общим весом около 40 тонн.

В ведомстве отметили, что это первая совместная гуманитарная акция Москвы и Пекина в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

«19 апреля Министерством обороны Российской Федерации по просьбе молдавской стороны проведена операция по переброске самолетом Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации ВКС России из Шанхая (КНР) в Кишинев (Республика Молдова) медицинского имущества, выделенного Китайской Народной Республикой», - говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, сегодня, 19 апреля, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что до начала мая Россия получит от Китая 1,6 млн защитных костюмов, и наша страна уже получила 300 тыс. таких костюмов.

ИСТОЧНИК KP.RU