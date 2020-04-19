2020-04-19T17:11:30+03:00
Общество

Россия получит 1,6 млн защитных костюмов из Китая

Мантуров сообщил, что Минпромторг направил в лабораторию Роспотребнадзора образец многоразового защитного костюма
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россия получит 1,6 млн защитных костюмов из КитаяРоссия получит 1,6 млн защитных костюмов из КитаяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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До начала мая Россия получит от Китая 1,6 млн защитных костюмов. На данный момент наша страна уже получила 300 тыс. таких костюмов. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы с нашими друзьями из Китая подписались на поставку, и уже отгружено защитных костюмов более 300 тыс., и еще дополнительно до конца месяца к нам поступит порядка 1 млн 600 костюмов защитных», - сказал министр в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

Мантуров отметил, что в России также производятся подобне костюмы из материала акваспан и до конца месяца планируется выйти на производство 25 тыс. в сутки. «Это многослойный материал с полимером, с покрытием. Но в них тяжело просто работать длительное время, потому что они не дышат», - заметил министр.

По его словам, ведомство направило в лабораторию Роспотребнадзора образец многоразового защитного костюма.

Напомним, ранее Мантуров сообщил, что с Китаем подписан контракт на поставку более одного миллиона костюмов. Заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев заявил, что в течение апреля — начала мая из поднебесной в нашу страну поступит 80 миллионов медицинских масок и более миллиона защитных костюмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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