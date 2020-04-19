Россия получит 1,6 млн защитных костюмов из Китая
До начала мая Россия получит от Китая 1,6 млн защитных костюмов. На данный момент наша страна уже получила 300 тыс. таких костюмов. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Мы с нашими друзьями из Китая подписались на поставку, и уже отгружено защитных костюмов более 300 тыс., и еще дополнительно до конца месяца к нам поступит порядка 1 млн 600 костюмов защитных», - сказал министр в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».
Мантуров отметил, что в России также производятся подобне костюмы из материала акваспан и до конца месяца планируется выйти на производство 25 тыс. в сутки. «Это многослойный материал с полимером, с покрытием. Но в них тяжело просто работать длительное время, потому что они не дышат», - заметил министр.
По его словам, ведомство направило в лабораторию Роспотребнадзора образец многоразового защитного костюма.
Напомним, ранее Мантуров сообщил, что с Китаем подписан контракт на поставку более одного миллиона костюмов. Заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев заявил, что в течение апреля — начала мая из поднебесной в нашу страну поступит 80 миллионов медицинских масок и более миллиона защитных костюмов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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