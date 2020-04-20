Додон поблагодарил Россию за доставку медпомощи из Китая в Молдавию

20 Апр 2020 2020-04-20T00:45:55+03:00

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Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил Россию за помощь в доставке медикаментов и медицинского оборудования из Китая. Выступая на церемонии встречи прилетевшего из Шанхая российского военно-транспортного самолета Ан-124, он отметил, что «мы сможем справиться с поразившей мир пандемией коронавируса, если будем помогать друг другу».

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ИСТОЧНИК KP.RU