Додон поблагодарил Россию за доставку медпомощи из Китая в Молдавию
Российский самолет привез в Кишинев медикаменты и оборудование из Шанхая
Президент Молдавии Игорь ДодонФото: REUTERS
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Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил Россию за помощь в доставке медикаментов и медицинского оборудования из Китая. Выступая на церемонии встречи прилетевшего из Шанхая российского военно-транспортного самолета Ан-124, он отметил, что «мы сможем справиться с поразившей мир пандемией коронавируса, если будем помогать друг другу».
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ИСТОЧНИК KP.RU