Врач назвал главное условие при лечении тяжелых больных коронавирусом

20 Апр 2020 2020-04-20T02:57:32+03:00

По словам опытного медика, очень важно, чтобы подключенный к аппарату ИВЛ пациент соблюдал спокойствие

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Главным условием при лечении больных с тяжелой формой пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, является спокойствие пациента, который находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом рассказал заместитель главврача городской клинической больницы №15 имени Филатова Борислав Силаев в интервью журналисту Антону Красовскому, снявшему для телеканала RT фильм о том, что сейчас происходит в стационарах, перепрофилированных под лечение людей с коронавирусной инфекцией.

Врач объяснил, что больного к аппарату подключают или когда он находится в сознании, или с применением седативных препаратов – если человек перевозбужден и начинает сопротивляться.

«Ключевое правило, что пациент должен быть спокоен. Если он сам по себе спокоен, тогда одна ситуация. Если он неспокоен, начинает сопротивляться, возбуждается, тогда проводится медицинская седация, он находится в состоянии сна», - уточнил Силаев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

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ИСТОЧНИК KP.RU