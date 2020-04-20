Врач назвал главное условие при лечении тяжелых больных коронавирусом
Главным условием при лечении больных с тяжелой формой пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, является спокойствие пациента, который находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Об этом рассказал заместитель главврача городской клинической больницы №15 имени Филатова Борислав Силаев в интервью журналисту Антону Красовскому, снявшему для телеканала RT фильм о том, что сейчас происходит в стационарах, перепрофилированных под лечение людей с коронавирусной инфекцией.
Врач объяснил, что больного к аппарату подключают или когда он находится в сознании, или с применением седативных препаратов – если человек перевозбужден и начинает сопротивляться.
«Ключевое правило, что пациент должен быть спокоен. Если он сам по себе спокоен, тогда одна ситуация. Если он неспокоен, начинает сопротивляться, возбуждается, тогда проводится медицинская седация, он находится в состоянии сна», - уточнил Силаев.
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ИСТОЧНИК KP.RU