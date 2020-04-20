Президент Чехии хочет держать границы страны закрытыми еще год

20 Апр 2020 2020-04-20T04:34:19+03:00

Милош Земан считает, что это необходимо, чтобы спастись от коронавируса

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Президент Чехии Милош Земан считает, что необходимо держать границы страны закрытыми еще как минимум год, чтобы обезопасить себя от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

- Границы Чехии должны оставаться закрытыми в течение одного года, - отметил Земан. - Мое мнение по этому вопросу не изменилось.

Глава государства также порекомендовал жителям провести это лето, путешествуя по родной стране. Ранее часть местных турагентств обратилась с просьбой разрешить выезд гражданам Чехии в традиционные места отдыха - Словакию и Хорватию.

Между тем власти всерьез рассматривают варианты ослабления карантина, введенного в стране 16 марта. Несколько дней назад были введены послабления в правилах обязательного ношения защитных масок.

В настоящий момент в Чехии выявлено более 6 тысяч случаев COVID-19, 170 человек скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU