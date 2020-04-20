2020-04-20T07:57:34+03:00
Общество

Студентов педагогических вызов предлагают готовить к дистанционной работе

Онлайн-формат уроков, как показал опыт 2020 года, важный навык для учителей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Новое поколение учителей должны будут уметь проводить уроки онлайн. В этом уверены Эксперты Института прогрессивного образования, которые обратились в Министерство просвещения России с предложением изменить подготовку студентов педагогических вузов.

Будущих учителей предлагают готовить к работе не только в классе у доски, но и у компьютера, когда занятие проходит в онлайн формате.

- Переход школьного обучения в дистанционный формат в связи с распространением коронавируса показал, что к онлайн-обучению оказались подготовлены не все ученики и учителя. В частности, педагогам сложно перевести учебную программу в онлайн, - приводит текст обращения RT.

ИСТОЧНИК KP.RU

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