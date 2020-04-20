Студентов педагогических вызов предлагают готовить к дистанционной работе
Новое поколение учителей должны будут уметь проводить уроки онлайн. В этом уверены Эксперты Института прогрессивного образования, которые обратились в Министерство просвещения России с предложением изменить подготовку студентов педагогических вузов.
Будущих учителей предлагают готовить к работе не только в классе у доски, но и у компьютера, когда занятие проходит в онлайн формате.
- Переход школьного обучения в дистанционный формат в связи с распространением коронавируса показал, что к онлайн-обучению оказались подготовлены не все ученики и учителя. В частности, педагогам сложно перевести учебную программу в онлайн, - приводит текст обращения RT.
ИСТОЧНИК KP.RU