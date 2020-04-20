За сутки в России от коронавируса погибли 44 пациента с коронавирусом

20 Апр 2020 2020-04-20T10:47:32+03:00

Погибших от коронавируса уже больше 400 Фото: REUTERS

Всего в России умерли 405 пациентов с коронавирусом

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Названо число умерших от коронавируса на 20 апреля. За минувшие сутки погибли 44 человека, таким образом, общее число жертв инфекции в России достигло 405.

Больше всего умерших пациентов в Москве - 28 человек. Сразу четыре человека скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, в Республике Башкортостан.

В Краснодарском крае - трое погибших.

В Красноярском крае и Калужской области - по два.

В Нижегородской области, Республике Чувашия, Ивановской, Архангельской области, Хабаровском крае - по одному.

За сутки зафиксировано 4268 случаев заражения, это меньше, чем суточный показатель на 19 апреля, когда диагноз поставлен свыше 6 тысячам человек.

Тенденция по росту числа носителей вируса, не имеющих клинических симптомов, сохраняется. Из новых случаев 1 935 человек(45,3 процента) не имеют проявлений болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU