За сутки в России от коронавируса погибли 44 пациента с коронавирусом
Названо число умерших от коронавируса на 20 апреля. За минувшие сутки погибли 44 человека, таким образом, общее число жертв инфекции в России достигло 405.
Больше всего умерших пациентов в Москве - 28 человек. Сразу четыре человека скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, в Республике Башкортостан.
В Краснодарском крае - трое погибших.
В Красноярском крае и Калужской области - по два.
В Нижегородской области, Республике Чувашия, Ивановской, Архангельской области, Хабаровском крае - по одному.
За сутки зафиксировано 4268 случаев заражения, это меньше, чем суточный показатель на 19 апреля, когда диагноз поставлен свыше 6 тысячам человек.
Тенденция по росту числа носителей вируса, не имеющих клинических симптомов, сохраняется. Из новых случаев 1 935 человек(45,3 процента) не имеют проявлений болезни.
ИСТОЧНИК KP.RU