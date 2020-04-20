Курс доллара на 21 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ

20 Апр 2020 2020-04-20T15:38:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Центральный банк опубликовал официальный курс валют на 21 апреля. Доллар подорожал на 72 копейки и составил 74,66 рубля, следует из данных ЦБ.

Ранее в ходе торгов на Московской бирже утром 20 апреля доллар поднимался до 74,87 рубля.

Напомним, колебания валют связаны с падением цен на нефть. Из-за карантинных мероприятий по всему миру спрос на сырье резко сократился на 20-25 миллионов долларов за баррель, следовательно, упала и цена.

20 апреля резко подешевела американская нефть WTI. Стоимость сырья разом сократилась на 20% и опустилась до 13 долларов за баррель. Этого показателя WTI последний раз достигала в 1999 году. Связано такое понижение с падением спроса на нефть. Американские хранилища нефти в Кушинге, штат Оклахома, оказались переполнены. Нефтеперерабатывающие заводы начали снижать объемы производства.

ИСТОЧНИК KP.RU