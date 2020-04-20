Американская нефть WTI подешевела до самого низкого за 20 лет значения

20 Апр 2020 2020-04-20T09:37:13+03:00

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Американская нефть WTI подешевела разом на 20 процентов на фоне новостей о переполнении мощностей для хранения сырья в США.

Американские хранилища нефти в Кушинге, штат Оклахома, оказались полны в связи с падением спроса на нефть. Нефтеперерабатывающие заводы на этом фоне снижают активность производства. Как сообщает Reuters, майские контракты на добычу полезных ископаемых снизились на 2,62 доллара, или на 14%, до 15,65 долларов.

Майские фьючерсы на нефть этой марки опустились ниже 15 долларов за баррель. Это новый антирекорд, на таком уровне цена была в 1999 году.

С мая страны ОПЕК начинают снижение объема добычи - соглашения представители стран достигли 12 апреля. В сумме они сократят производство на 9,7 миллионов баррелей в сутки. Отдельный договор подписан между странами "большой двадцатки" они берут на себя сокращение на 5,5 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU