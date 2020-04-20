Названы симптомы, при которых обязательно нужно вызвать скорую

20 Апр 2020 2020-04-20T16:11:23+03:00

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Высокая температура, трудности с дыханием, постоянные кашель – все это относится к симптомам серьезных заболеваний. При наличии таких признаком болезни нужно немедленно вызывать скорую, сообщил анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин в эфире радио "Говорит Москва".

Обязательно вызывать врача на дом необходимо, если температура тела резко поднялась выше 38,5 градусов.

- Бывает, что температура поднимается плавно или скачет на фоне более-менее нормального состояния организма. Ненормально, когда она поднимается внезапно, резко, выше 38,5 градусов. Тогда следует сразу вызвать доктора, - рассказал специалист.

Также следует обратить внимание на сильную слабость, боли, першение в горле или обильный сухой кашель и резь в глазах. Не менее опасный симптом, свидетельствующей о наличии серьезной проблемы со здоровьем – гипоксия, сильная нехватка воздуха и отдышка.

- О том, что пора вызывать скорую, свидетельствует проблема с вдохом полной грудью, которая сопровождается неприятными ощущениями, кашлем и головокружением. Чтобы это понять, нужно попытаться сделать глубокий вдох и задержать дыхание на 10-15 секунд. Если при этом не возникнет неприятных ощущений, и дыхание после выдоха нормализуется, то все в порядке, - сообщил Бородкин.

Напомним, сайт kp.ru сообщал о том, что директор центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург на совещании 20 апреля рассказал Владимиру Путину о том, как коронавирусную инфекция обманывает иммунную систему человека, меняя геном вируса.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU