Экономист: То, что американская нефть дешевеет, для нас хорошо

20 Апр 2020 2020-04-20T16:57:33+03:00

Изменить размер текста: A A

20 апреля стало известно о том, что американская нефть WTI впервые с 1999 года упала ниже 13 долларов за баррель. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков пояснил, что это связано с падением спроса на "черное золото". Он вызван карантинными мерами, которые были приняты по всему миру из-за коронавируса

При этом, американская нефть WTI падает сильнее, чем европейская Brent. В США помимо сильного распространения коронавируса наблюдается довольно высокий собственный переизбыток нефти.

- То, что цены на WTI падают, для нас, наверное, и хорошо. Потому что, чем меньше цена, тем быстрее будут уходить с рынка производители сланцевой нефти. И они сейчас очень стремительно начали снижать объем производства. В неделю по 200 тысяч баррелей в сутки снижение. Для нас это хорошо. Потому что они, можно сказать, выполняют неформальные обязательства по снижению объема добычи, - сказал Юшков в эфире радио "Комсомольская правда".

Юшков также заявил, что после отмены карантинных мер цена на нефть сразу же не пойдет вверх. Для этого нужно, чтобы восстановился спрос. Но даже, когда во всех странах восстановится потребление, еще некоторое время цена не будет подниматься выше 30 долларов за баррель. Уже сейчас вся нефть, которая производится, но не потребляется, закачивается в хранилища. Поэтому цена будет оставаться низкой, пока мир не "проест" эту накопленную нефть.

ИСТОЧНИК KP.RU