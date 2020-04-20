Глава Минздрава ожидает, что к лету в России улучшится ситуация с коронавирусом

20 Апр 2020 2020-04-20T19:24:48+03:00

Михаил Мурашко отметил, что многое зависит от препаратов, разработанных к этому времени

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Глава Министертва здравоохранения России Михаил Мурашко надеется, что ситуация с распространением коронавируса в России пойдёт на спад к лету.

- Всех волнует, когда мы вернемся к нормальному образу жизни. Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнет спадать. Дальше все будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках, - заявил министр в эфире телеканала "Россия 24".

ИСТОЧНИК KP.RU