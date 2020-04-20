2020-04-20T23:27:43+03:00
Экономика

Эксперт объяснил, чем для России выгодно обрушение цен на фьючерсы нефти WTI

Экономический аналитик рассказал Радио "Комсомольская правда", почему вслед за WTI началось снижение российской марки Urals
Ася КУЗНЕЦОВА
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Cложившийся переизбыток сырья в хранилищах многих стран объясняется его временной невостребованностью из-за пандемии коронавирусаCложившийся переизбыток сырья в хранилищах многих стран объясняется его временной невостребованностью из-за пандемии коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Чем ниже упадёт цена на фьючерсы нефти марки WTI, тем скорее США снизят нефтедобычу, что повлечёт за собой сбалансированность на международном экономическом рынке, сообщил Радио Комсомольская правда Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

- Сейчас паника на бирже, и поэтому столько низко упала стоимость WTI. Это американска западно-техасская нефть. Для нас это в какой-то степени хорошо, поскольку чем ниже стоимость американской нефти, тем быстрее американские компании (прежде всего, по добыче сланцевой нефти) будут снижать добычу и таким образом балансировать рынки, - объяснил Юшков.

Он также рассказал, что сложившийся переизбыток сырья в хранилищах многих стран объясняется его временной невостребованностью из-за пандемии коронавируса, при которой население многих государств вынуждено жить в изоляции.

- Сейчас на глобальном рынке огромный переизбыток предложения, потому что коронавирус лечат все одинаково - карантином. Поэтому машины не ездят, самолёты не летают, и нефти в мире не нужно столько, сколько производится, - считает эксперт Финансового университета при Правительстве России Юшков.

Кроме того, аналитик объяснил в беседе с журналистом Андреем Ковалёвым, почему стоимость фьючерсов на нефть Urals также снизилась на торгах до отрицательных значений.

- Чем больше упадёт добыча сланцевой нефти, тем лучше, тем меньше нам придётся сокращать [нефтедобычу] внутри соглашения ОПЕК+. Тем не менее, на бирже, когда начинается подобная паника, все начинают продавать не только WTI, но и все остальные фьчерсы на другую нефть. Поэтому цена может упасть и на нашу Urals, которая привязана к котировкам североморской нефти Brent, - добавил Игорь Юшков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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