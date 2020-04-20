Сирийская ПВО сорвала атаку Израиля над Пальмирой

20 Апр 2020 2020-04-20T23:47:33+03:00

Сообщается, что сирийские силы ПВО "сумели поразить несколько ракет противника прежде, чем они достигли наземных целей"

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Сирийские силы противовоздушной обороны сорвали атаку Израиля над Пальмирой на востоке провинции Хомс, сбив несколько "вражеских целей". Об этом 20 апреля сообщает издание САНА.

Уточняется, что сирийские ПВО успели среагировать и поразить несколько ракет противника до того момента, как они достигли наземных целей.

Информации о возможных пострадавших или разрушений в результате произошедшего на данный момент нет.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU