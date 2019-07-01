СЕГОДНЯ 02:41 2019-07-01T02:52:07+03:00

Несколько ракет были перехвачены также над Хомсом

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В ночь на понедельник, 1 июля, система противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку на Дамаск и Хомс, сообщает сирийское государственное информагентство SANA со ссылкой на военный источник. По его данным, ракеты, которые сбили зенитчики, были запущены со стороны Ливана.

«Наша система ПВО перехватила вражеские ракеты, выпущенные израильскими военными самолетами из ливанского воздушного пространства в направлении некоторых наших военных позиций в Хомсе и окрестностей Дамаска», - приводит агентство слова своего собеседника.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале июня сирийские ПВО сбили израильские ракеты на южных окраинах Дамаска. Позже премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что лично отдал приказ нанести удары по целям в Сирии в ответ на ракетный обстрел Голанских высот.

ИСТОЧНИК KP.RU