Медведев назвал падение цен на нефть "картельным сговором"

21 Апр 2020 2020-04-21T00:18:22+03:00

Ранее российский экономист сравнил эту же ситуацию с аферой

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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил ситуация с падением цент на нефть с "картельным сговором".

- То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор. С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay. Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнерами, - написал Медведев в посте на Фейсбуке.

Ранее сообщалось о рекордном уменьшении стоимости черного золота марки WTI с поставкой в мае до отрицательных значений.

Тем временем, российский экономист Михаил Делягин назвал происходящее на мировом рынке нефти "совершенно неожиданным".

По его мнению, это наводит на мысли о феерической финансовой аферы, потому что на бирже по непонятным причинам не произошло остановки торгов. Обычно при сокращении стоимости на сырье свыше 15% торги могут быть остановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU