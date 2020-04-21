2020-04-21T00:18:22+03:00
Экономика

Медведев назвал падение цен на нефть "картельным сговором"

Ранее российский экономист сравнил эту же ситуацию с аферой
Юлия КЕКОВА
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Дмитрий МедведевДмитрий МедведевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил ситуация с падением цент на нефть с "картельным сговором".

- То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор. С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay. Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнерами, - написал Медведев в посте на Фейсбуке.

Ранее сообщалось о рекордном уменьшении стоимости черного золота марки WTI с поставкой в мае до отрицательных значений.

Тем временем, российский экономист Михаил Делягин назвал происходящее на мировом рынке нефти "совершенно неожиданным".

По его мнению, это наводит на мысли о феерической финансовой аферы, потому что на бирже по непонятным причинам не произошло остановки торгов. Обычно при сокращении стоимости на сырье свыше 15% торги могут быть остановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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