Главные святыни ислама в Саудовской Аравии останутся закрытыми в Рамадан из-за коронавируса
Заповедная мечеть и мечеть Пророка будут недоступны для правоверных
Изменить размер текста:
В Саудовской Аравии две главные святыни ислама - Заповедная мечеть и мечеть Пророка - будут закрытыми на время Рамадана.
Сообщается, что такое решение принято, чтобы сократить риски распространения коронавирусной инфекции в стране среди населения.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»