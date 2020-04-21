2020-04-21T02:23:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Главные святыни ислама в Саудовской Аравии останутся закрытыми в Рамадан из-за коронавируса

Заповедная мечеть и мечеть Пророка будут недоступны для правоверных
Юлия КЕКОВА
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В Саудовской Аравии две главные святыни ислама - Заповедная мечеть и мечеть Пророка - будут закрытыми на время Рамадана.

Сообщается, что такое решение принято, чтобы сократить риски распространения коронавирусной инфекции в стране среди населения.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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