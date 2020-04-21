21 Апр 2020 2020-04-21T04:10:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В России сократилось число безработных преступников в целом по стране сократилось на 16,8%.

За три месяца 2020 года за совершение различных преступлений были задержаны более 220 тысяч. По статистике МВД РФ, почти 142 тысячи из арестованных и подозреваемых не имеют постоянного источника дохода, что на 3,5% меньше, чем было ранее.

Количество безработных задержанных с начала года полицейскими выявлено 773 человека. Больше всего из них без стабильного заработка были выявлены в Северной Осетии и Алании (88,3%), Чеченской Республике (88%) и Дагестане (79,4%).

Около 123 тысяч человек ранее уже совершали преступления, а 65 тысяч из них ранее уже были судимы.

В ТОП "лидеров" среди регионов, где совершаются преступления уже отбывавшими срок гражданами вошли Ингушетия (74,1%) и Новгородская область (68,4%).

Ранее сайт kp.ru писал, что в российских колониях число подростков за 13 лет сократилось в четыре раза. Кроме того, количество несовершеннолетних в исправительных учреждениях уменьшилось во всех возрастных категориях.

ИСТОЧНИК KP.RU