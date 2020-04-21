2020-04-21T04:45:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Все страны ООН поддержали общедоступность будущей вакцины от коронавируса

193 страны ГА ООН призвали не спекулировать со значимым для всего мира препарате
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Все страны ООН поддержали общедоступность будущей вакцины от коронавирусаВсе страны ООН поддержали общедоступность будущей вакцины от коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Все 193 страны Генасамблеии ООН выступили за общедоступность будущей вакцины от коронавируса. Представители государства призывают предотвратить спекуляцию на столь значимом для всего мира препарате.

Сообщается, что страны единогласно поддержали резолюцию. Она была принята в ходе процедуры без голосования после виртуального обсуждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу председателя ГА ООН.

В тексте документа говорится и о ненужном накоплении запасов, которые в будущем возможно могут помешать всеобщему доступу к эффективным и доступным медикаментам, вакцине, средствам индивидуальной защиты и медоборудованию, которые особо необходимы в условиях пандемии.

Напомним, сайт kp.ru писал, число заболевших covid-19 в мире превысило 2,4 миллиона человек. Массовые прививки от коронавируса могли бы значительно сократить количество заразившихся пациентов. Согласно исследованиям, например, прививка от гриппа снижает уровень заболевших на 70 - 90% среди здоровых людей в возрасте до 65 лет. А у пенсионеров на 30-70% сокращает вероятность появления осложнений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лидер КНДР "исчез" из-за проблем с сердечно-сосудистой системой
В Италии записали трогательный ролик с благодарностью всем странам, кто помогает в борьбе с COVID-19
Токио согласился оплатить издержки переноса Олимпиады- 3 млрд долларов
Все страны ООН поддержали общедоступность будущей вакцины от коронавируса
Трамп хочет от Южной Кореи больше денег за ее защиту
В России сократилось число безработных преступников
Скворцова назвала сроки выхода России на плато по коронавирусу
В нью-йоркских обсерваторах продолжают умирать люди
Вирусолог рассказал, почему 60% зараженных коронавирусом теряют обоняние
В США вырос спрос на антидепрессанты
Главные святыни ислама в Саудовской Аравии останутся закрытыми в Рамадан из-за коронавируса
США рассмотрят возможности приостановки закупки нефти в Саудовской Аравии
Утвержден список российских системообразующих предприятий
Китай выступил против антироссийских санкций
Трамп заявил, что текущие цены на нефть позволят полностью заполнить резервы США
Российскую нефть Urals в ближайшие два года ждет период низких цен