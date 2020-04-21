Все страны ООН поддержали общедоступность будущей вакцины от коронавируса

21 Апр 2020 2020-04-21T04:45:13+03:00

193 страны ГА ООН призвали не спекулировать со значимым для всего мира препарате

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Все 193 страны Генасамблеии ООН выступили за общедоступность будущей вакцины от коронавируса. Представители государства призывают предотвратить спекуляцию на столь значимом для всего мира препарате.

Сообщается, что страны единогласно поддержали резолюцию. Она была принята в ходе процедуры без голосования после виртуального обсуждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу председателя ГА ООН.

В тексте документа говорится и о ненужном накоплении запасов, которые в будущем возможно могут помешать всеобщему доступу к эффективным и доступным медикаментам, вакцине, средствам индивидуальной защиты и медоборудованию, которые особо необходимы в условиях пандемии.

Напомним, сайт kp.ru писал, число заболевших covid-19 в мире превысило 2,4 миллиона человек. Массовые прививки от коронавируса могли бы значительно сократить количество заразившихся пациентов. Согласно исследованиям, например, прививка от гриппа снижает уровень заболевших на 70 - 90% среди здоровых людей в возрасте до 65 лет. А у пенсионеров на 30-70% сокращает вероятность появления осложнений.

ИСТОЧНИК KP.RU