Ученые предупредили об агрессивных штаммах COVID-19
Китайские ученые из Чжэцзянского университета предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса.
Сообщается, что процесс зарождения и развития болезни и отдельных у заболевания COVID-19 может различаться в зависимости от штамма его возбудителя. Научная публикация опубликована на портале MedRxiv.
Исследование основывалось на изучении образцов различных мутаций коронавируса от 11 случайных пациентов с положительным тестом на COVID-19 из Ханчжоу. После анализа выяснилось, что различные штаммы быстро проникают в клетки организма, а затем уничтожают их.
В результате опытов самые агрессивные мутации из найденных пациентов оказались такими же, которые распространены в Италии и Испании.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал о новом последствии коронавируса. У китайских врачей, которые сами лечили инфицированных пациентов начала чернеть кожа. Причиной изменения цвета кожи медиков стал гормональный сбой, вызванный повреждением печени из-за коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU