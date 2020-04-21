Ученые предупредили об агрессивных штаммах COVID-19

21 Апр 2020 2020-04-21T06:46:38+03:00

Различные штаммы вируса проникают в клетки человека и уничтожают их

Изменить размер текста: A A

Китайские ученые из Чжэцзянского университета предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса.

Сообщается, что процесс зарождения и развития болезни и отдельных у заболевания COVID-19 может различаться в зависимости от штамма его возбудителя. Научная публикация опубликована на портале MedRxiv.

Исследование основывалось на изучении образцов различных мутаций коронавируса от 11 случайных пациентов с положительным тестом на COVID-19 из Ханчжоу. После анализа выяснилось, что различные штаммы быстро проникают в клетки организма, а затем уничтожают их.

В результате опытов самые агрессивные мутации из найденных пациентов оказались такими же, которые распространены в Италии и Испании.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о новом последствии коронавируса. У китайских врачей, которые сами лечили инфицированных пациентов начала чернеть кожа. Причиной изменения цвета кожи медиков стал гормональный сбой, вызванный повреждением печени из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU