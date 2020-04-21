Кожа китайских врачей начала чернеть из-за коронавируса

21 Апр 2020 2020-04-21T05:32:10+03:00

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Китайские врачи, которые были на передовой в борьбе с covid-19, столкнулись с неожиданным эффектом от коронавируса - почернением кожи.

Причиной неестественного изменения цвета кожи двух медиков стал гормональный сбой, вызванный повреждением печени в результате распространения вируса в организме.

Сообщается, что Доктора Ю Фан и Ху Вейфенг оказались заражены в то время, когда сами лечили людей от болезни в Центральной больнице Уханя в январе 2020 года.

Побороть инфекцию и прийти в сознание им помогло лечение методом экстракорпоральной мембранной оксигенации - метод насыщения крови кислородом, пишет британский таблоид Daily Mail.

После того, как один из врачей пошел на поправку и увидел свое отражение, ему стало страшно не на шутку. Также он добавил, что столкнулся с ночными кошмарами. Постепенно он смог преодолеть психологическое препятствие - ему организовали специальные консультации.

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ИСТОЧНИК KP.RU