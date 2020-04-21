В Москве три пациента с коронавирусом выздоровели после переливания плазмы

21 Апр 2020 2020-04-21T08:13:03+03:00

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В Москве первые три пациента с коронавиурсом выздоровели после лечения плазмой.

Этот способ лечения назвали эффективным китайские медики, которые первыми столкнулись с необходимостью лечения заразившихся коронавирусом. Они поделились опытом с российскими коллегами. Теперь тех, кто излечился, просят сдать кровь для того, чтобы спасти жизни других. Первые лечебные процедуры по переливанию плазмы прошли 9 апреля: переливание получили семь пациентов, донорами стали 11 выздоровевших.

ИСТОЧНИК KP.RU