В Москве от коронавируса выздоровели уже 2 057 пациентов

21 Апр 2020 2020-04-21T10:17:08+03:00

За минувшие сутки из столичных клиник выписали 219 жителей, у которых ранее был диагностирован COVID-19

Изменить размер текста: A A

В российской столице с начала пандемии выздоровели уже 2 057 пациентов, у которых врачи диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. За последний день из местных больниц выписались 219 пациентов, сообщила 21 апреля вице-мэр города Анастасия Ракова.

- Некоторым зараженным в качестве лечения начали переливать плазму крови выздоровевших от коронавирусной инфекции пациентов. Медики отмечают, что такой способ работает – больные быстрее идут на поправку, и у них не наблюдается тяжелых осложнений, - сообщила заместитель мэра.

Как ранее сообщал сайт kp.ru в Москве три пациента с коронавирусом смогли выздороветь после лечения плазмой. Данный способ лечения коронавируса подсказали российским специалистам врачи из Китая, которые первыми столкнулись с необходимость бороться со смертельным заболеванием.

В поселении Вороновское в Новой Москве открылось медицинское учреждение для лечения пациентов, больных COVID-19. Больницу возвели в рекордно короткие сроки – учреждение было полностью построено и оборудован за один месяц. За один день в клинику поступило двадцать зараженных, в общей сложности она рассчитана на 800 коек, однако их количество может быть увеличено в случае необходимости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/774333" frameborder="0"></iframe> В Москве началась четвертая неделя всеобщей самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU