В Москве от коронавируса выздоровели уже 2 057 пациентов
В российской столице с начала пандемии выздоровели уже 2 057 пациентов, у которых врачи диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. За последний день из местных больниц выписались 219 пациентов, сообщила 21 апреля вице-мэр города Анастасия Ракова.
- Некоторым зараженным в качестве лечения начали переливать плазму крови выздоровевших от коронавирусной инфекции пациентов. Медики отмечают, что такой способ работает – больные быстрее идут на поправку, и у них не наблюдается тяжелых осложнений, - сообщила заместитель мэра.
Как ранее сообщал сайт kp.ru в Москве три пациента с коронавирусом смогли выздороветь после лечения плазмой. Данный способ лечения коронавируса подсказали российским специалистам врачи из Китая, которые первыми столкнулись с необходимость бороться со смертельным заболеванием.
В поселении Вороновское в Новой Москве открылось медицинское учреждение для лечения пациентов, больных COVID-19. Больницу возвели в рекордно короткие сроки – учреждение было полностью построено и оборудован за один месяц. За один день в клинику поступило двадцать зараженных, в общей сложности она рассчитана на 800 коек, однако их количество может быть увеличено в случае необходимости.
В Москве началась четвертая неделя всеобщей самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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