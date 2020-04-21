Микробиолог сравнил эффективность аппаратов ИВЛ и гелия при лечении коронавируса

21 Апр 2020 2020-04-21T10:43:41+03:00

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Виталий Зверев, микробиолог и научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН в эфире Радио «Комсомольская правда» сравнил эффективность применения аппаратов искусственной вентиляции легких и термического гелия для лечения коронавирусной инфекции.

- Честно говоря, не понимаю, откуда взялись такие нападки на аппараты ИВЛ. Вентиляция легких – это крайняя мера, которая применяется, когда человек уже не способен дышать самостоятельно. Она действительно не всегда помогает, особенно когда легкие пациента поражены в крайне высокой степени и начинается фиброз, не работают альвеолы. Тогда, конечно, может не помочь и искусственная вентиляция легких, но в целом это эффективный способ лечения, - сообщил специалист.

Виталий Зверев отметил, что в настоящее время российские специалисты опираются на опыт китайских медиков, которые первыми были вынуждены бороться с инфекцией и смогли свести уровень заражения к минимуму.

- По поводу геля: я не слышал, чтобы у китайские коллег этот метод пользовался большим успехом. Думаю, это та самая ситуация, когда все хотят продвинуть в клиники для лечения заболевания то, что у них есть. Люди умирают. Нельзя сказать, что смертность очень уж высокая, но все равно пациенты продолжают умирать от тяжелых пневмоний, а медики пытаются сделать все, что угодно, чтобы это остановить. То есть, идут на крайние случаи.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о новом перспективном методе лечения коронавирусной инфекции гелием. Терапию инертным газом применяют на ранних легких стадиях заражения, чтобы не допустить развития тяжелой формы пневмонии. Гелий не вступает в химическую реакцию с организмом и нормализует газовый состав крови, устанавливает кислотно-щелочное равновесие, уменьшает работу дыхательной мускулатуры и оптимизирует деятельность дыхательного центра.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU