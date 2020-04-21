Полиция предупредила о незаконности продажи цифровых пропусков

21 Апр 2020 2020-04-21T14:12:42+03:00

Полиция порекомендовала гражданам страны ни в коем случае не перечислять деньги на неизвестные номера или банковские счета, владельцы которых предлагают им купить пропуска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сервисы, торгующие пропусками, не только нелегальны, но и грозят потерей личных данных доверчивых покупателей

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Продавать цифровые пропуска к QR-кодом для передвижения по российской столице во время карантинных мер из-за коронавируса незаконно. Об этом 21 апреля сообщила глава пресс-служба подмосковного главка министерства внутренних дел Татьяна Петрова.

- МВД по Московской области официально заявляет, что все сервисы по продаже спецпропусков являются нелегальными. Использование таких сервисов грозит потерей денежных средств и персональных данных покупателей. Цифровые пропуска для передвижения по Москве и области оформляются абсолютно бесплатно, - сообщила она, комментируя замеченный полицией пост в социальных сетях с предложение приобрести электронный пропуск за 1,5 тысячи рублей.

Полиция порекомендовала гражданам страны ни в коем случае не перечислять деньги на неизвестные номера или банковские счета, владельцы которых предлагают им купить пропуска.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что сервис Avito будет блокировать все объявления о продаже специальных пропусков для передвижения во время самоизоляции, как и объявления о продаже формы курьеров из доставки или аренде домашних животных для выгула.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772886" frameborder="0"></iframe> Как оформить пропуск передвижения по Москве.С 13 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно несколькими способами

ИСТОЧНИК KP.RU