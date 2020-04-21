2020-04-21T14:58:47+03:00
Общество

Большинство россиян собираются провести летний отпуск дома

35% планируют поехать на дачу
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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57% россиян планируют провести летний отпуск дома, 35% - на даче57% россиян планируют провести летний отпуск дома, 35% - на дачеФото: Евгения ГУСЕВА
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Почти 60% россиян собираются провести летний отдых дома. Такие данные привел директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Он рассказал, что в сложившейся ситуации большинство, то есть 57% россиян, не планируют никуда ехать этим летом, 35% хотят провести отпуск на даче и только 11% готовы отправиться в другой город в пределах России.

Среди других регионов участники опроса чаще всего называли Краснодар, Санкт-Петербург и Алтай.

За границу планируют отправиться только 3% россиян. Для сравнения, в 2019 году их число составляло 39%.

6% респондентов заявили, что хотят поехать за границу летом или на майских праздниках.

Родин отметил, что участником опроса также задавали вопрос, изменились ли как-то их планы относительно летнего отдыха. 26% респондентов ответили положительно. Среди причин они назвали коронавирус (55%), карантин (34%), а также рост курсов доллара и евро.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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