Большинство россиян собираются провести летний отпуск дома

21 Апр 2020 2020-04-21T14:58:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Почти 60% россиян собираются провести летний отдых дома. Такие данные привел директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Он рассказал, что в сложившейся ситуации большинство, то есть 57% россиян, не планируют никуда ехать этим летом, 35% хотят провести отпуск на даче и только 11% готовы отправиться в другой город в пределах России.

Среди других регионов участники опроса чаще всего называли Краснодар, Санкт-Петербург и Алтай.

За границу планируют отправиться только 3% россиян. Для сравнения, в 2019 году их число составляло 39%.

6% респондентов заявили, что хотят поехать за границу летом или на майских праздниках.

Родин отметил, что участником опроса также задавали вопрос, изменились ли как-то их планы относительно летнего отдыха. 26% респондентов ответили положительно. Среди причин они назвали коронавирус (55%), карантин (34%), а также рост курсов доллара и евро.

КСТАТИ

В ассоциации туроператоров рассказали, когда можно планировать отпуск в 2020 году

Запреты по международным путешествиям пока не имеют срока, а вот внутри России нынешние ограничения установлены до 31 мая (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU