2020-04-21T15:28:12+03:00
Коронавирус Covid-19

В сети вспомнили репортаж про атипичную пневмонию 2003 года: ситуация развивалась один в один как сейчас

Вспышка заболевания произошла на юге Китая в конце февраля 2003 года
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В сети вспомнили атипичную пневмонию 2003 годаВ сети вспомнили атипичную пневмонию 2003 годаФото: Кадр видео
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На фоне новостей о короновирусе, пользователи соцсетей вспомнили репортаж "Первого канала" об атипичной пневмонии 2003 года. Ситуация, судя по всему, мало чем отличалась от нынешней. В сюжете говорится о том, что первый случай заболевания был зафиксирован на юге Китая в начале февраля, а через пару недель болезнь распространилась по всему миру.

Атипичная пневмония или острый респираторный синдром начиналась как обычная простуда, однако быстро прогрессировала и могла привести к летальному исходу. Симптомы - высокая температура, кашель и затрудненное дыхание.

В середине марта 2003 года главы государств попросили граждан отказаться от поездок в Китай, Вьетнам и Гонконг, где зафиксировано наибольшее количество заболеваний, в аэропортах производилась дезинфекция. К середине марта было зарегистрировано 9 летальных случаев.

Коронавирус 2003 года: Репортаж об атипичной пневмонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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