Швейцарский кардиохирург рассказал, чем коронавирус на самом деле отличается от гриппа

То, что симптомы коронавирусной инфекции могут быть во многом похожи на сезонный грипп, уже ни у кого не вызывает сомнений. Та же лихорадка, боли в мышцах и суставах, сухой кашель (хотя, впрочем, как мы не раз писали, COVID-19 может вполне обходиться и без этих симптомов, и даже протекать вообще бессимптомно). А вот вопрос о сходстве и различии опасности болезни, тяжести возможных последствий COVID и сезонного гриппа до сих пор вызывает ожесточенные споры.Подобна ли на самом деле коронавирусная инфекция «обычному гриппу» или это реально грозная эпидемия, требующая жестких мер? Подробный разбор популярной темы провел швейцарский кардиохирург Пауль Фогт. «Я кардиолог, кардиохирург и более 20 лет плотно работаю с учеными из Уханя, являясь профессором университета Huazhong University», - поясняет врач. Его мнение публикует журнал Swiss Health Magazine.

Приводим главные цитаты о сравнении гриппа и COVID-19.

«СПРАШИВАЙТЕ НЕ ДИВАННЫХ АНАЛИТИКОВ, А ВРАЧЕЙ С ПЕРЕДОВОЙ»

Если вы хотите получить достоверные ответы на свои вопросы (в частности, о коронавирусе и гриппе), то обращайтесь не к аналитикам, советует профессор Фогт. «Эти ребята не видели ни одного пациента. И вообще, оторванная от практики статистическая оценка сегодняшней пандемии — занятие во многом аморальное. Спросите людей на передовой».

- Ни один из моих коллег и никто из медсестер за последние 30 или 40 лет (зависит, кому сколько лет, в общем, за всю свою медицинскую практику) не попадали в такие условия работы, - продолжает врач. И приводит как минимум восемь главных отличий нынешней ситуации.

1. Клиники заполнены полностью пациентами с одинаковым диагнозом.

2. Отделения интенсивной терапии заполнены полностью пациентами с одинаковым диагнозом.

3. Почти треть, 25 - 30% медсестер и других медработников заболевают тем же, чем болеют пациенты, за которыми они ухаживают.

4. В больницах не хватает ИВЛ (аппаратов для искусственной вентиляции легких).

5. Госпитализация пациентов зависит не столько от их медицинских параметров, сколько определяется тем, что огромному числу пациентов не хватит лекарств и необходимой аппаратуры.

6. У всех серьезно больных пациентов клиническая картина одинакова.

7. Смерть всех тех, кто умер в реанимации, однотипна.

8. Лекарства и медицинские материалы заканчиваются.

- Исходя из вышеизложенного, становится ясно, что причиной этой пандемии является опасный вирус, - заключает врач. - Утверждение, что «грипп» примерно так же опасен, неверно.

ОТ ЧЕГО НА САМОМ ДЕЛЕ УМИРАЮТ ЛЮДИ

Это еще один частый предмет споров.

- Утверждение о том, что не известно, кто умирает из-за COVID-19, а кто от сопутствующих патологий, не выдерживает критики, - считает кардиохирург Пауль Фогт.

Давайте сравним грипп и COVID-19, предлагает врач. Ранее вам казалось, что все пациенты всегда умирали «от» гриппа и никогда «с»? С чего это вдруг в контексте пандемии COVID-19 вы внезапно поглупели настолько, что больше не можете различить, умирает ли пациент «с» или «от» COVID-19, если у него типичная клиника, типичные лабораторные результаты и типичная картина КТ легких? - спрашивает доктор. «Ага, когда дело касалось диагноза «грипп», никто клювом не щелкал, диагноз ставили направо и налево и всегда были уверены: с гриппом все умирают «из-за»! И только с COVID-19 - многие «с».

- Далее: если в Швейцарии в течение одного года предположительно было зарегистрировано 1600 случаев смерти от гриппа, то речь идет о 1600 случаях смерти в течение 12 месяцев — без профилактических мер, - продолжает профессор. - А COVID-19, несмотря на массовое противодействие, унес 600 жизней за 1 (один) месяц! Радикальные контрмеры снижают распространение COVID-19 на 90% — так что вы можете себе представить, по какому бы сценарию все пошло без контрмер.

И еще: за один месяц в Швейцарии более 2200 пациентов были госпитализированы по поводу COVID-19 и около 500 пациентов госпитализированы в различные отделения интенсивной терапии одновременно. Никто из нас никогда не видел таких условий в контексте «гриппа».

Около 8% персонала, ухаживающего за больными, также заражаются гриппом, но не умирает от него, подчеркивает доктор. COVID-19 инфицировано от 25% до 30% персонала больниц, и у этих людей высокая смертность! Десятки врачей и медсестер, которые заботились о пациентах с COVID-19, умерли от той же самой инфекции.

Кстати, насчет огромных цифр смертности от гриппа. Если вы начнете их изучать, то убедитесь, что все эти данные — оценки: приблизительно 1000 или 1600 в Швейцарии; около 8000 в Италии; около 20 000 в Германии, раскрывает глаза профессор Фогт. Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) изучило, сколько из 48 тысяч случаев смерти от гриппа за один год в США действительно было летальными исходами от классической гриппозной пневмонии. Результат: к категории «смерть от пневмонии» были отнесены все предположительные клинические картины. В том числе, пневмония новорожденного, развившаяся из-за вдыхания околоплодных вод во время родов. В результате анализа FDA количество пациентов, которые «умерли от гриппа», снизилось с 48000 до 10000.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Исходя из фактов, которыми мы располагаем сегодня, нельзя говорить об «обычном гриппе», считает профессор, кардиохирург Пауль Фогт. Статистические данные, которые нам показывают, не отражают того, что на самом деле важно. «Мы на пороге плавного выхода из эпидемии или на пороге катастрофы? Жесткие меры приводят к тому, что кривая становится более плоской. Но важна не только высота кривой. Область под кривой — вот что в конечном итоге отражает количество смертей», - подчеркивает врач.

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