Комментатор Виктор Гусев признался, как сложно быть болельщиком московского «Динамо»

21 Апр 2020 2020-04-21T18:33:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Знаменитый телекомментатор Виктор Гусев в интервью kp.ru вспомнил, как впервые попал на футбольный матч на стадионе. Его отец был болельщиком «Динамо» и в 1963 году привел семилетнего сына в «Лужники», где бело-голубые играли со «Спартаком». «Динамовцы» выиграли 1:0. С тех пор Гусев ездил на все московские матчи «Динамо» и продолжает болеть за клуб и сейчас. Хотя, как признался журналист «Комсомольской Правде», быть болельщиком «Динамо» непросто.

- «Динамо» тогда, в 1963 году, стало чемпионом. И кто бы мне тогда сказал, что «Динамо» в следующий раз будет чемпионом вообще неизвестно когда! - сокрушается Виктор Гусев. - Было только половинчатое чемпионство в 1970-е годы. (В 1976 году в СССР провели два чемпионата. Весенний выиграло «Динамо», осенний - «Торпедо». Интересно, что с тех пор оба клуба больше ни разу не выиграли чемпионат страны, - Авт.). И все. С тех пор мы все ждем, когда «Динамо» выиграет золотые медали.

Гусев рассказывает, что ждет нового чемпионского титула вот уже 44 года.

А тогда казалось - ну, после чемпионства 1964-й пропустим, а в 1965-м точно снова победим. Сложно быть болельщиком московского «Динамо»!

Стоит отметить, что речь об отсутствии побед в чемпионатах СССР и России. После 1976 года московское «Динамо» дважды выиграло кубок Советского Союза и один раз (в 1995 году) Кубок России.

В нынешнем чемпионате России «динамовцы» идут на 6 месте, сохраняя теоретические шансы на попадание в тройку призеров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/774544" frameborder="0"></iframe> Виктор Гусев рассказал, как его отец заступался за Яшина.

ИНТЕРВЬЮ

Телекомментатор Виктор Гусев: «Однажды мой отец кинулся с кулаками на известного драматурга, который кричал гадости про Льва Яшина»

Известный журналист рассказал, как его в 7 лет впервые привели на стадион (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU