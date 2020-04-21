Комментатор Виктор Гусев рассказал, почему не знающий иностранных языков Лев Яшин близко сошелся с Пеле и другими звездами мирового футбола

21 Апр 2020 2020-04-21T18:35:37+03:00

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Телекомментатор Виктор Гусев в интервью сайту kp.ru вспомнил о своем знакомстве со знаменитым футбольным вратарем Львом Яшиным. Гусев с детства болел за «Динамо», где выступал футболист, но познакомился с ним, когда уже вырос и стал журналистом. По словам Гусева, это произошло, когда в Москву, в гости к Яшину приехал немец Франц Беккенбауэр, которого дважды признавали лучшим игроком мира.

Гусев оказался в группе журналистов, которые делали двойное интервью - с Яшиным и Беккенбауэром.

- Лев Иванович тогда уже закончил спортивную карьеру, работал в спорткомитете. А меня журналист Михаил Шлаен (работал в Гостелерадио СССР, - Авт.) пригласил, чтобы я осуществлял контакт с Беккенбауэром - мы говорили по-английски. (Гусев по профессии - переводчик английского и французского, - Авт.). Приехал Яшин, - рассказал kp.ru Виктор Гусев. - И конечно, с ним было очень приятно общаться. Интересный, простой в общении человек. Встретиться вот так вот с легендой - конечно, это была моя мечта.

Многие специалисты отмечают, что Лев Яшин был одним из немногих советских спортсменов, кто даже в период «холодной войны» общался с мировыми звездами.

- Яшин был настоящим человеком мира, - объясняет Гусев. - Не зная ни одного языка, кроме русского, он спокойно контактировал со всеми западными звездами - и с Пеле, и с Бобби Чарльтоном, и с тем же Беккенбауэром. А для них он был, наверное, примером советского человека - какими они хотели бы видеть всех нас: открытым, без предубеждений. Вот таким и был Яшин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/774544" frameborder="0"></iframe> Виктор Гусев рассказал, как его отец заступался за Яшина.

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ИСТОЧНИК KP.RU