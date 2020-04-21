Ученые назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом

21 Апр 2020 2020-04-21T22:31:28+03:00

Экспертам так и не удалось доказать, что вирус может выживать на поверхностях

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В ходе масштабного исследования вирусологи выяснили, в каком случае новый тип коронавируса передается почти со 100 процентной гарантией.

Специально для исследования специалисты собрали образцы они брали с дверных ручек и телефонов и пытались в лаборатории культивировать возбудителя болезни. Однако выяснилось, что с их поверхностей даже нельзя культивировать возбудитель инфекции. Таким образом экспертам не удалось доказать, что вирус может выживать на поверхностях.

В результате ученые пришли к вводу, что новой коронавирусной инфекцией можно точно заболеть при близких контактах между людьми. При этом, по словам специалистов, COVID-19 очень чувствителен к высыханию и на воздухе долго не живет.

Напомним, ранее главный врач Англии Крис Уитти назвал три фактора, которые однозначно повышают риск заражения новой коронавирусной инфекций, а также смерти при заболевании. Среди них возраст, сопутствующие заболевания и пол.

ИСТОЧНИК KP.RU