2020-04-21T22:31:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом

Экспертам так и не удалось доказать, что вирус может выживать на поверхностях
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Ученые назвали самый вероятный путь заражения коронавирусомУченые назвали самый вероятный путь заражения коронавирусомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В ходе масштабного исследования вирусологи выяснили, в каком случае новый тип коронавируса передается почти со 100 процентной гарантией.

Специально для исследования специалисты собрали образцы они брали с дверных ручек и телефонов и пытались в лаборатории культивировать возбудителя болезни. Однако выяснилось, что с их поверхностей даже нельзя культивировать возбудитель инфекции. Таким образом экспертам не удалось доказать, что вирус может выживать на поверхностях.

В результате ученые пришли к вводу, что новой коронавирусной инфекцией можно точно заболеть при близких контактах между людьми. При этом, по словам специалистов, COVID-19 очень чувствителен к высыханию и на воздухе долго не живет.

Напомним, ранее главный врач Англии Крис Уитти назвал три фактора, которые однозначно повышают риск заражения новой коронавирусной инфекций, а также смерти при заболевании. Среди них возраст, сопутствующие заболевания и пол.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп собирается ограничить въезд в США по рабочим визам на 90 дней
Представитель ВОЗ рассказали о разработке вакцины от коронавируса
Коронавирус в США, последние новости на 21 апреля 2020: число заболевших превысило 800 тыс.
Ученые назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом
Верховный суд разъяснил применение штрафов за нарушение самоизоляции
Новак объяснил обвал цен на нефть WTI действиями спекулянтов
Цена нефти Brent опустилась ниже 18 долларов за баррель впервые с декабря 2001
Экономист рассказала, будет ли доллар стоить дороже 80 рублей
Минэкономразвития: выход из кризиса не будет V-образным
ВОЗ находится в постоянном контакте с Россией по борьбе с коронавирусом
«КП» совместно с Минстроем запустила проект, помогающий решать коммунальные проблемы в период коронавируса
В Британии начнут испытания вакцины от коронавируса на людях
Курс рубля на 22 апреля 2020: евро вырос до 84 рублей
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 19 долларов за баррель
Число заражений коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона
Кабмин может выделить аэропортам России 2,1 млрд рублей
Комментатор Виктор Гусев рассказал, почему не знающий иностранных языков Лев Яшин близко сошелся с Пеле и другими звездами мирового футбола
Комментатор Виктор Гусев признался, как сложно быть болельщиком московского «Динамо»
У девяти курсантов Военного университета в Москве обнаружен коронавирус
Максимальное пособие по безработице смогут получить более 3,2 млн россиян
Тюменская область утраивает темпы строительства детских садов
Около 800 тыс. автомобилей передвигаются по Москве без пропусков