Специалист назвал смертельно опасные факторы при коронавирусе

17 Апр 2020 2020-04-17T22:39:23+03:00

Английский врач рассказал, кто находится в группе риска

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Главный врач Англии Крис Уитти назвал три фактора, которые однозначно повышают риск заражения коронавирусной инфекций, а также смерти при заболевании.

Первым факторам эксперт назвал возраст пациента. В основном жертвами заболевания становятся пожилые люди. Именно поэтому врач призвал, защищать людей преклонного возраста.

В зоне риска оказываются и пациент с сопутствующими заболеваниями, в основном речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях. «Около 90 процентов умерших от коронавируса имели как минимум еще одно заболевание», - отметил Уитти.

В-третьих, «по причинам, которые не совсем понятны», пол становится фактором риска. Мужчины намного чаще женщин заражаются коронавирусом, а также умирают в результате полученного заболевания.

Напомним, ранее Национальная служба здравоохранения Великобритании назвала симптом коронавируса, который указывает на смертельную опасность. По словам специалистов, при изменении посинении губ необходимо срочно обратиться за помощью медиков, поскольку это может говорить о дефиците кислорода в крови.

ИСТОЧНИК KP.RU