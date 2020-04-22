Билл Клинтон стал героем нового мема
Американский политик, 42-й президент США, 73-летний Билл Клинтон стал героем нового мема в сети.
Появившаяся в интернете фотография, где он сидит на полу в наушниках в окружении пустых "плакатов", вызвала бурную рекреацию пользователей. Люди принялись активно "фотошопить" кадр, чтобы вставить туда, например альбом любимой группы или кумира.
Использование шаблона ставится все более популярным в условиях самоизоляции американцев, которые вынуждены развлекаться всеми возможными способами.
Ранее сайт kp.ru писал, что Клинтон стал героем мюзикла. Музыкальное произведение рассказывает о годах, которые он провел в Белом доме на посту президента.
ИСТОЧНИК KP.RU