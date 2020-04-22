2020-04-22T04:08:33+03:00
В мире

Билл Клинтон стал героем нового мема

Американский политик опубликовал фотографию, которую стал "фотошопить" весь мир
Юлия КЕКОВА
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Билл КлинтонБилл КлинтонФото: REUTERS
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Американский политик, 42-й президент США, 73-летний Билл Клинтон стал героем нового мема в сети.

Появившаяся в интернете фотография, где он сидит на полу в наушниках в окружении пустых "плакатов", вызвала бурную рекреацию пользователей. Люди принялись активно "фотошопить" кадр, чтобы вставить туда, например альбом любимой группы или кумира.

Использование шаблона ставится все более популярным в условиях самоизоляции американцев, которые вынуждены развлекаться всеми возможными способами.

Ранее сайт kp.ru писал, что Клинтон стал героем мюзикла. Музыкальное произведение рассказывает о годах, которые он провел в Белом доме на посту президента.

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Билл Клинтон
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ИСТОЧНИК KP.RU

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