Названа дата старта тестирования на антитела в России

22 Апр 2020 2020-04-22T05:33:19+03:00

Россиян будут тестировать на антитела к болезни Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В России стала известна дата старта массового тестирования граждан на антитела к коронавирусу.

Частные лаборатории планируют предложить всем желающим сдать анализ covid-19 уже в мае 2020 года, пишут «Известия».

Сообщается, что эти компании самостоятельно не разрабатывают тесты, однако предлагают оборудование для их производства. По стране тестами для определения антител к коронавирусу в организме человека занимаются несколько компаний и лабораторий.

На данный момент ученые разрабатывают дополнительный вариант сдачи анализов - экспресс-систему, которая позволит выявить иммунитет к заболеванию всего за 10-15 минут.

Ранее сайт kp.ru писал, что исследователи начали тестировать здоровых россиян на иммунитет к коронавирусу. 20 апреля стартовал набор пациентов, у которых бесплатно определят иммунную защиту от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU