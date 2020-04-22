В Верховном суде рассказали, как будут наказывать нарушителей режима самоизоляции

22 Апр 2020 2020-04-22T07:08:50+03:00

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Верховный суд РФ разъяснил, кого и как будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции.

Специальный режим действует для всех россиян до конца апреля, но может быть продлен. Самоизоляция отличается от карантина, при котором человеку выдается предписание о полном запрете выхода из дома. Такой документ дают вернувшимся из-за границы, а также контактировавшим с зараженными людям. На карантин попадают инфицированные коронавирусом пациенты, которым разрешено лечиться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU