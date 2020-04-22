Полицейским хотят дать право вскрывать машины и оцеплять дома

22 Апр 2020 2020-04-22T09:26:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В правительстве подготовили законопроект о работе полиции. Документ содержит инициативы по расширению прав сотрудников МВД. Изменения хотят внести в закон "О полиции".

Например, полицейским хотят дать право вскрывать автомобили. Но только при определенных условиях: для спасения жизни, предотвращения ЧС, для "общественной безопасности граждан" или безопасности людей при массовых беспорядках. Об этом сообщает "Интерфакс".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU