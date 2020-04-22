Полицейские вычислили маршрут исчезнувшего замминистра культуры Москвы Леонида Ошарина

22 Апр 2020 2020-04-22T11:49:55+03:00

Леонид Ошарин пропал 26 марта в Москве,а затем его следы были обнаружены в Крыму. ФОТО: duma.mos.ru.

Высокопоставленный чиновник зачем-то отправился в Сочи, а затем перебрался в Ялту

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Заместителя руководителя Департамента культуры правительства Москвы Леонида Ошарина разыскивают с начала апреля. Чиновник неожиданно покинул дачу в Истринском районе, где жил во время режима самоизоляции.

Супруга Ошарина пришла в полицию спустя неделю после пропажи мужа. Промедление женщина объяснила тем, что мужчине свойственно иногда исчезать. Родственники уже привыкли, что он пропадает на два-три дня, а однажды не давал о себе знать целую неделю.

Вот и на этот раз женщина решила, что муж исчез по привычной схеме. В последний раз они виделись 25 марта. В тот день женщина вернулась с дачи в московскую квартиру, так как детям требовался хороший интернет для дистанционной учебы, а в поселке его не было. Супруг остался в области, а уже на следующий день покинул дом.

По камерам видеонаблюдения удалось установить, что 47-летний мужчина перекрыл воду в доме, запер двери и поехал в аэропорт. Снял деньги в банкомате, приобрел билет до Сочи, а потом нанял такси до Краснодара, где прожил до 30 марта. Следующим пунктом назначения в маршруте Ошарина стала Ялта. Туда чиновник тоже добрался на такси.

Телефон у Ошарина оказался отключен. Чемодан и таблетки от гипертонии, которые мужчина принимает регулярно, остались дома.

В том что это он — сомнений не возникает. Супруга пропавшего опознала мужа по записи с камер наблюдения в указанных городах. Полицейские пообщались с администраторами гостиниц, где жил москвич и опросили водителей такси. Все свидетели уверяют, что гость был один.

Теперь разыскивать чиновника теперь будут крымские правоохранители, пишет сайт mk.ru.

К поискам пропавшего подключились волонтеры. Активисты Добровольческого Поискового Спасательного Отряда "МоскваСпас" просят отозваться всех, кто видел Ошарина во время его путешествия.

ИСТОЧНИК KP.RU