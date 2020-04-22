2020-04-22T12:30:49+03:00
Общество

В Вологодской области «Бессмертный полк» пройдет в новом формате

Участники акции 9 мая выйдут на балконы и к окнам своих домов с портретами героев-победителей
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На прошлой неделе Президент России Владимир Путин объявил о переносе на неопределенный срок торжеств, посвященных Дню Победы, из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране. Это коснулось и акции «Бессмертный полк», которая в последние годы стала таким же неотъемлемым атрибутом празднования, как и парад на Красной площади.

Оригинальный выход из этой ситуации нашли активисты череповецкой общественной организации «Дети войны». Они предложили не переносить акцию, а провести ее в новом формате. В день Победы, 9 мая, участники акции в заранее установленное время выйдут на балконы и к окнам своих домов с портретами героев-победителей в руках. Идею череповчан поддержал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Также он предложил для создания праздничного настроения использовать громкоговорители системы оповещения.

«Сейчас они предупреждают людей о соблюдении режима самоизоляции, а в День Победы будут использованы для трансляции песен военных лет. Будем подпевать всей областью!» - сказал Олег Кувшинников.

В ближайшее время оргкомитет займется проработкой деталей акции, определит время проведения и проинформирует вологжан.

Добавим, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой многие мемориальные и праздничные мероприятия будут адаптированы к условиям карантина. Не коснулись изменения только вручения медалей ветеранам и работ по обустройству памятников, воинских обелисков и захоронений, однако все эти мероприятия проводятся с соблюдением всех норм санитарной безопасности.

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