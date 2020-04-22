В Кремле считают бездоказательными заявления об искусственном происхождении коронавируса

22 Апр 2020 2020-04-22T13:06:15+03:00

Дмитрий Песков считает, что доказательств нет, а делать заявления об искусственном происхождении вируса безосновательно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Кремле назвали безосновательными заявления об искусственном происхождении коронавируса.

Такая версия выдвигалась в самом начале распространения эпидемии, к ней вновь вернулись в апреле 2020 года с подачи США. Американский президент Дональд Трамп считает, нужно провести независимое расследование о причинах распространения вируса в мире. Если Китай намеренно допустил такую ситуацию, то его "следует наказать", утверждал Трамп. За расследование проголосовали и в Австралии.

- Все утверждения об искусственном происхождении COVID-19 бездоказательны, пока нет достаточной информации, чтобы делать выводы,- сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле заявляли о необходимости сотрудничества стран для победы над пандемией. Российские ученые и военные оказывают поддержку коллегам из Китая, Италии, Белоруссии и других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU