Австралия вслед за США требует «независимого расследования» о происхождении коронавируса

19 Апр 2020 2020-04-19T15:13:27+03:00

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Австралия присоединяется к США в требовании провести "независимое расследование" о причинах возникновения коронавируса. Эти две страны оказались из-за пандемии в совершенно разных положениях: США - наиболее пострадавшее государство, здесь больше 735 000 случаев заражения и 39 000 смертей, тогда как в Австралии всего 6 586 и 71 смерть.

Австралии удалось не допустить резкий всплеск новых случаев заражения потому что страна с 1 февраля запретила въезд всем людям, кто был в Китае. И это несмотря на то, что в ВОЗ были против таких мер.

Позже Австралия и вовсе закрыла свои границы и ввела строгие ограничения на движения внутри страны.

Но и Австралия, и США открыто заявляют о сомнениях в "открытости данных" по ситуации с коронавирусом в Китае. Президент США даже пригрозил Китаю "наказанием", если там сознательно допустили вспышку заболевания. При этом никаких доказательств он предоставить не смог.

Министр иностранных дел Австралии Марис Пэйн на следующий день после заявлений Трампа тоже объявила, что позиция их страны -добиться расследования причин возникновения пандемии.

В Китае не согласны с обвинениями и просят не доверять публикациям в западных СМИ, написанным со ссылкой на анонимные источники.

- Австралия будет настаивать на этом,- сказала Пейн телекомпании ABC.- Мое доверие к Китаю основано на долгосрочной перспективе. Меня беспокоит прозрачность и обеспечение того, чтобы мы могли участвовать открыто в расследовании.

ИСТОЧНИК KP.RU