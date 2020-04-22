Мурашко: показатель смертности от коронавируса в России составляет менее 1%
Общий показатель смертности от заражения коронавирусной инфекцией в России составляет менее одного процента. Об этом 22 апреля заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
- На сегодняшний день на территории нашей страны, к сожалению, зафиксировано 513 летальных исходов после заражения коронавирусом. Общий показатель смертности по стране – менее одного процента. А это – один из самых низких показателей в мире, - отметил глава министерства на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
Мурашко сообщил, что власти и эксперты России постоянно отслеживают эпидемиологическую ситуацию в регионах и в целом по государства, проводят мониторинг показателей смертности.
- Перепрофилирование коек не должно влиять негативно на общее состояние оказания медицинской помощи, - дополнил министр здравоохранения РФ.
Напомним, по последним данным в стране за минувшие сутки скончались 57 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Наибольшее число погибших с таким диагнозом - в Москве, 28 человек, - это самый высокий показатель на территории России.
Главная площадь Москвы опустела из-за пандемии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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