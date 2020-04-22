В России от коронавируса умерли еще 57 человек за сутки

22 Апр 2020 2020-04-22T10:52:08+03:00

От коронавируса в России умерли больше 500 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В России за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом, таким образом, общее число погибших достигло 513. Наибольшее число погибших с таким диагнозом-в Москве, 28 человек. Это самый высокий показатель в России. В оперштабе сообщили, что летальность от коронавиурса увеличилась с 1,9 до 2,1 на 100 тысяч человек.

В Московской области умерли за сутки 7 человек.

По три погибших в Краснодарском крае, Республике Ингушетия, Санкт-Петербурге.

Два погибших - в Калужской области.

По одному смертельному случаю заражения зафиксировано в Волгоградской, Воронежской, Кировской, Тульской, Нижегородской, Орловской области, Республиках Адыгея, Коми,Ставропольском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Чеченской Республике.

За сутки диагноз подтвердили у 5236 человек.

Ученые считают, что шанс остановить пандемию в России есть, если не допустить повторения в регионах такой же ситууации, как в столице.

ИСТОЧНИК KP.RU