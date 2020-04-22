2020-04-22T10:52:08+03:00
Общество

В России от коронавируса умерли еще 57 человек за сутки

Общее число смертей от новой болезни достигло 513
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
От коронавируса в России умерли больше 500 человекОт коронавируса в России умерли больше 500 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В России за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом, таким образом, общее число погибших достигло 513. Наибольшее число погибших с таким диагнозом-в Москве, 28 человек. Это самый высокий показатель в России. В оперштабе сообщили, что летальность от коронавиурса увеличилась с 1,9 до 2,1 на 100 тысяч человек.

В Московской области умерли за сутки 7 человек.

По три погибших в Краснодарском крае, Республике Ингушетия, Санкт-Петербурге.

Два погибших - в Калужской области.

По одному смертельному случаю заражения зафиксировано в Волгоградской, Воронежской, Кировской, Тульской, Нижегородской, Орловской области, Республиках Адыгея, Коми,Ставропольском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Чеченской Республике.

За сутки диагноз подтвердили у 5236 человек.

Ученые считают, что шанс остановить пандемию в России есть, если не допустить повторения в регионах такой же ситууации, как в столице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники стали в три раза чаще звонить россиянам
Врач: полноценный сон помогает противостоять инфекции
Прожившие 56 лет вместе супруги излечились от коронавируса в один день
Врач назвал самый опасный гаджет на карантине
В России от коронавируса умерли еще 57 человек за сутки
На 10 девчонок по статистике 9 ребят: Названо соотношение мужчин и женщин в России
Названы регионы-лидеры по количеству проведенных тестов на коронавирус
В Москве от коронавируса вылечились уже 2267 человек
Названы регионы-лидеры по числу чрезвычайных ситуаций
Вырос спрос на соль: россияне борются с коронавирусом промыванием носа
Курс рубля на 22 апреля 2020 года: доллар вырос до 77,38 рубля, евро – 84,03 рубля
ВОЗ: Мир еще находится на ранних стадиях пандемии коронавируса
Сотрудники ФСБ задержали подростка за подготовку к массовому убийству в школе
Приемная кампания в вузы начнется после опубликования результатов ЕГЭ
Конфискованный алкоголь предлагают пустить на производство антисептиков
Полицейским хотят дать право вскрывать машины и оцеплять дома
Из-за пандемии снимать квартиры в Москве становится не по карману
В Госдуме считают - выход из самоизоляции может обернуться стрессом для россиян
Россиянам разрешили не проводить в 2020 году проверку счетчиков из-за коронавируса
В Роскачестве рассказали об эффективности строительных и тканевых масок от коронавируса
Под наблюдением из-за коронавируса в России находятся 145 тысяч человек
В больнице в Коммунарке находятся 430 пациентов с коронавирусом
Назван способ остановить распространение коронавируса в России