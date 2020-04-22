2020-04-22T14:32:58+03:00
Экономика

Курс евро на 23 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ

ЦБ РФ опубликовал официальный курс евро на 23 апреля
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Курс евро на 23 апреля составил 83,68 рубляКурс евро на 23 апреля составил 83,68 рубляФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Центральный банк установил официальные курс валют на 23 апреля. Евро подорожал на 1 рубль 6,66 копейки и составил 83,68 рубля, следует из данных ЦБ.

Ранее в ходе торгов на московской бирже утром 22 апреля евро поднялся до 84,03 рубля.

На фоне обвала цен на нефть рубль также начал терять свои позиции, но тем не менее российская валюта пока держится. А вот цены на нефть снова бьют антирекорды. Стоимость сырья марки Brent впервые с 1999 года опустилась ниже 16 долларов за баррель. За день до этого в исторический минус ушла американская марка WTI. Более того, все еще остается перспектива дальнейшего падения цен на нефть. Хранилища по всему миру близки к заполнению, а предложение сырья по-прежнему превышает спрос. Следовательно, перспектива падения есть и у рубля.

- Рубль логично отреагировал на слабость нефти своим отступлением против основных валют. Тем не менее рубль пока далек от своих весенних минимумов. Это может быть связано с продажами валюты со стороны ЦБ, - прояснил нынешнюю ситуацию Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тело замглавы департамента Ошарина нашли в закрытой изнутри ванной
Курс доллара на 23 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
В Крыму найден мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин
В Тюменской области ветеранам вручают подарки накануне 75-летия Победы
Мишустин оценил готовность больниц к росту числа пациентов с коронавирусом
Курс евро на 23 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
Ученые оценили эффективность народных средств от коронавируса
Мурашко: показатель смертности от коронавируса в России составляет менее 1%
Зеленский предложил Саакашвили пост вице-премьера по реформам
Эпидемиолог: ограничения по коронавирусу надо продлить на майские праздники
ВЦИОМ дал прогноз по голосованию по поправкам к Конституции
Боксер Денис Лебедев назвал главное сожаление в своей карьере
В Германии разрешили тестировать на людях вакцину против коронавируса