Курс евро на 23 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ

22 Апр 2020 2020-04-22T14:32:58+03:00

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Центральный банк установил официальные курс валют на 23 апреля. Евро подорожал на 1 рубль 6,66 копейки и составил 83,68 рубля, следует из данных ЦБ.

Ранее в ходе торгов на московской бирже утром 22 апреля евро поднялся до 84,03 рубля.

На фоне обвала цен на нефть рубль также начал терять свои позиции, но тем не менее российская валюта пока держится. А вот цены на нефть снова бьют антирекорды. Стоимость сырья марки Brent впервые с 1999 года опустилась ниже 16 долларов за баррель. За день до этого в исторический минус ушла американская марка WTI. Более того, все еще остается перспектива дальнейшего падения цен на нефть. Хранилища по всему миру близки к заполнению, а предложение сырья по-прежнему превышает спрос. Следовательно, перспектива падения есть и у рубля.

- Рубль логично отреагировал на слабость нефти своим отступлением против основных валют. Тем не менее рубль пока далек от своих весенних минимумов. Это может быть связано с продажами валюты со стороны ЦБ, - прояснил нынешнюю ситуацию Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

ИСТОЧНИК KP.RU