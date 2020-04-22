Тело замглавы департамента Ошарина нашли в закрытой изнутри ванной

22 Апр 2020 2020-04-22T15:29:26+03:00

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Тело замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина нашли сегодня, 22 апреля, в ванной в арендуемой квартире в центре Ялты.

Как сообщает источник kp.ru, входная дверь была закрыта ключом изнутри.

Напомним, Ошарина пропал несколько недель назад. Его искали с 26 марта - день, когда он уехал из Краснодара на такси в Ялту и пропал. Последний раз столичного чиновника видели живым 30 марта.

Заявление о пропаже 47-летнего замглавы департамента культуры столицы в полицию написала его супруга. Сделала она это только в апреле. К поискам чиновника присоединились волонтеры, причем его искали как в Крыму, так и в Москве. Ранее близкие ожидали его возвращения и пытались искать своими силами.

Леонид Ошарин возглавлял Московский академический театра имени Владимира Маяковского.

ИСТОЧНИК KP.RU