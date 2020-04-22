Тело замглавы департамента Ошарина нашли в закрытой изнутри ванной
Тело замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина нашли сегодня, 22 апреля, в ванной в арендуемой квартире в центре Ялты.
Как сообщает источник kp.ru, входная дверь была закрыта ключом изнутри.
Напомним, Ошарина пропал несколько недель назад. Его искали с 26 марта - день, когда он уехал из Краснодара на такси в Ялту и пропал. Последний раз столичного чиновника видели живым 30 марта.
Заявление о пропаже 47-летнего замглавы департамента культуры столицы в полицию написала его супруга. Сделала она это только в апреле. К поискам чиновника присоединились волонтеры, причем его искали как в Крыму, так и в Москве. Ранее близкие ожидали его возвращения и пытались искать своими силами.
Леонид Ошарин возглавлял Московский академический театра имени Владимира Маяковского.
ИСТОЧНИК KP.RU