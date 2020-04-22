Песков: пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине мая

22 Апр 2020 2020-04-22T19:15:21+03:00

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По данным российских специалистов, пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине мая, после чего ожидается постепенное снижение числа инфицированных. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«К сожалению, ежедневно наблюдается существенный рост числа заболевших, но цифры не настолько велики, чтобы поставить под угрозу систему здравоохранения», - отметил представитель Кремля в интервью американской телекомпании CNBC.

Напомним, ранее прогноз по развитию коронавируса в России дал Роспотребнадзор. По их данным при благополучных условиях пик заболеваемости COVID-19 в нашей стране придётся на начало мая или на более ранний срок, после чего наступит плато, и ежесуточные показатели будут оставаться на одном уровне, но затем постепенно начнут снижаться.

Специалисты Сбербанка на основании собственной математической модели сообщили, что по их оценки пик коронавируса в России придется на период с 5 по 10 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU