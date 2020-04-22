2020-04-22T19:15:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Песков: пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине мая

Представитель Кремля рассказал об оценках российских специалистов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Песков: пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине маяПесков: пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине маяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

По данным российских специалистов, пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине мая, после чего ожидается постепенное снижение числа инфицированных. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«К сожалению, ежедневно наблюдается существенный рост числа заболевших, но цифры не настолько велики, чтобы поставить под угрозу систему здравоохранения», - отметил представитель Кремля в интервью американской телекомпании CNBC.

Напомним, ранее прогноз по развитию коронавируса в России дал Роспотребнадзор. По их данным при благополучных условиях пик заболеваемости COVID-19 в нашей стране придётся на начало мая или на более ранний срок, после чего наступит плато, и ежесуточные показатели будут оставаться на одном уровне, но затем постепенно начнут снижаться.

Специалисты Сбербанка на основании собственной математической модели сообщили, что по их оценки пик коронавируса в России придется на период с 5 по 10 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песков оценил шансы Зеленского завершить конфликт в Донбассе
Коронавирус в Италии, последние новости на 22 апреля 2020: зарегистрировали рекордное число излечившихся
ВОЗ: коронавирус будет с нами еще долго
Судно, способное достроить «Северный поток – 2», направилось в сторону Европы
Песков: пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине мая
Собянин: рост заболеваемости коронавирусом в России носит управляемый характер
Собянин: при нынешних темпах распространения коронавируса лимит коечного фонда будет заполнен через 3-4 недели
Трамп объяснил слова вирусолога о второй волне коронавируса
Стали известны условия по льготной ипотеке под 6,5%
Минздрав рекомендовал медикам относиться ко всем пациентам в стационаре как к COVID-позитивным
Цена на нефть стремительно растет
В Великобритании заявили о достижении пика заболеваемости коронавирусом
Назван срок бронирования первых туров за границу в 2020 году
Режим самоизоляции увеличил спрос на аренду дач в 2,5 раза
Минздрав объяснил, почему нельзя останавливать вакцинацию
Цена нефти марки WTI растёт на 30%
В Индии спасли туристов, которые прятались от коронавируса в пещере
Выступавший против карантина мужчина умер от коронавируса
Александр Цыбульский, глава Архангельской области: «Асфальт сошел вместе со снегом»
Московские власти опровергли информацию о дефиците соли в магазинах
Путин и Меркель обсудили ситуацию с коронавирусом и урегулирование в Донбассе