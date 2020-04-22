2020-04-22T19:48:18+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ: коронавирус будет с нами еще долго

По данным организации, во многих странах возникают повторные вспышки заражений
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Глава ВОЗ заявил. что коронавирус будет еще длительное время распространяться в миреГлава ВОЗ заявил. что коронавирус будет еще длительное время распространяться в миреФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава ВОЗ (всемирной организации здравоохранения) Тедрос Адан заявил о том, что коронавирус будет еще длительное время распространяться в мире. По его словам, сейчас наблюдаются повторные вспышки коронавируса в странах, которые одними из первых столкнулись с пандемией.

- Некоторые страны, которых пандемия затронула первыми, сейчас фиксируют повторные вспышки заражения. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами еще долго, - написал глава ВОЗ в своем Twitter.

Он также добавил. что карантинные меры, введенные во многих странах, сдерживают распространение вируса, но он остается чрезвычайно опасным.

Напомним, на данный момент в России зафиксировано 57 999 случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии 513 человек скончалось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил. что пик коронавируса в стране ожидается в середине мая. Он отметил, что пока ежедневно наблюдается прирост заболевших, но он не большой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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